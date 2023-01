Suspeito de aplicar ‘golpe do amor’ em três vítimas é preso

Nestor de Santana Santos teria levado dinheiro de duas mulheres com os golpes aplicados - Foto: Divulgação - Polícia Civil.JPG

Um homem de 45 anos foi preso por policiais civis, no Parque Gabriel, em Hortolândia, na quarta-feira. Nestor de Santana Santos é suspeito de aplicar o “golpe do amor” em pelo menos três mulheres. Somente uma das vítimas perdeu R$ 45 mil. Mesmo sabendo da medida protetiva, ele entrou em contato com a mulher e pediu para retirar o processo. Santos, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, vai responder por estelionato, furto e descumprimento de medida protetiva.

A apuração foi conduzida pela DDM (Delegacai de Defesa da Mulher) e uma das vítimas tem 33 anos. Ela disse à Polícia Civil que morou junto com o suspeito por quatro meses. Durante o tempo em que permaneceram juntos, o companheiro pediu para que vendesse o apartamento dela e passasse a morar com ele. Pouco tempo depois, ele quis uma quantia em dinheiro para comprar um carro, pois pretendia trabalhar como motorista de aplicativo, além de outros valoress para manter o apartamento.

Um dia a mulher encontrou um par de alianças em cima do guarda-roupas com o nome dele e de outra mulher.

“A vítima descobriu a identidade da outra mulher, pois elas frequentavam a mesma igreja. Ela também percebeu que Santos teria furtado R$ 1,2 mil da bolsa de sua suposta noiva. As duas foram juntas para a delegacia e fizeram a denúncia”, disse um policial civil da DDM.

Após descobrir a traição, a primeira vítima passou a cobrá-lo dos empréstimos e desde então ele passou a ser grosseiro e até chegou a trocar a identificação digital da entrada do apartamento.

O suspeito também teria agredido o filho da primeira mulher e por isso ela entrou com o pedido de medida protetiva. Mesmo sabendo da determinação judicial, ele voltou a ligar para a vítima e insistiu para que ela retirasse o processo. Ele prometeu que em breve devolveria os R$ 45 mil que devia. A mulher não acreditou na promessa e avisou a policia. Santos teve a prisão preventiva decretada pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Hortolandia, André Forato Anhê.

O magistrado considerou que a “periculosidade do autor evidencia a possibilidade real de que, solto, volte a delinquir, atentando contra a integridade da vítima”. O suspeito foi preso pela policia e depois encaminhado a uma unidade prisional da região.

A Polícia Civil trabalha para descobrir outras vítimas. “Investigamos uma terceira mulher que também estaria se relacionando com o suspeito, mas não tinha sido lesada. Ela pretendia vender uma propriedade e entregar parte do dinheiro a ele”, disse o policial.