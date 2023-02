Solo encharcado causou queda de árvore que matou criança

A queda de um eucalipto que causou a morte da menina Isabela Tibúrcio Fermino, de 7 anos, na lagoa do Taquaral, em Campinas, foi causada pelo encharcamento do solo. As análises foram realizadas pelas equipes técnicas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e do Instituto Biológico, órgãos ligados ao governo do Estado de São Paulo. Isabela morava em Hortolândia.

Os laudos foram entregues nesta quinta-feira para a Prefeitura de Campinas. O secretário de Serviços Públicos de Campinas, Ernesto Paulella relata que a queda da árvore foi causada por razões meteorológicas, como alto índice pluviométrico (excesso de chuvas) e ventos, e fatores ligados à permeabilidade do solo (encharcamento).

Eucalipto caiu em cima de uma criança de 7 anos que morreu no local – Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

De acordo com o documento, não foram encontrados danos, vestígios ou atividade termítica de cupins subterrâneos ou outros insetos. A ruptura de raízes possivelmente foi devido à senilidade da árvore, aliada ao solo com características hidromórficas que dificultam um enraizamento adequado e a saturação do mesmo devido à proximidade do corpo hídrico (lagoa).

O eucalipto de 20 metros de altura e um metro de diâmetro caiu em cima da criança que comemorava um aniversário com a família, no dia 24 de janeiro.

Outra mulher de 27 anos, que reside em Sumaré, também foi atingida enquanto corria com o namorado dela. Ela foi socorrida ao Hospital Mário Gatti, onde passou por cirurgia para colocar pinos na coluna recebeu alta. Desde o acidente, o prefeito Dário Saadi determinou o fechamento de 25 parques e bosques.