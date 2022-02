Sistema de computadores da EMS sofre tentativa de invasão hacker

O laboratório farmacêutico da EMS, em Hortolândia, informou nesta quinta-feira (24) que houve uma tentativa de invasão hacker ao seu sistema de computadores na quarta-feira (23).

Por meio de nota, a EMS disse que “executou os protocolos de segurança e está atuando para restabelecer os seus sistemas no menor tempo possível”, trouxe trecho. O site do laboratório segue fora do ar.

Segundo a empresa, até o momento não foi identificado vazamento de dados e a distribuição de medicamentos não sofreu alterações.

A planta de Hortolândia foi inaugurada em 1999, onde funciona o complexo industrial, incluindo o Centro de Pesquisa & Desenvolvimento que, de acordo com a empresa, é um dos mais modernos da América Latina, com a unidade de embalagem de medicamentos sólidos totalmente robotizada.

A EMS é a primeira farmacêutica brasileira a exportar medicamentos para a Europa, em 2005 e atualmente 55 países recebem produtos da empresa. Ela atua nos segmentos de prescrição médica, genéricos, medicamentos de marca, OTC (isentos de prescrição) e hospitalar.

Ainda de acordo com a empresa, ela tem mais de 100 patentes concedidas pelo mundo e vários pedidos de patente depositados no Brasil e mais de 300 registros de medicamentos no exterior.