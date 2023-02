Sessões da Câmara de Hortolândia retornam nesta segunda-feira

Nova mesa diretora fará primeiro trabalho no legislativo do município

As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Hortolândia retornam nesta segunda-feira (6), a partir das 17h30. Apesar do legislativo ter retomado as atividades no dia 1 de fevereiro, esta será a primeira sessão dirigida pela nova mesa diretora, eleita em dezembro do ano passado.

Agora, as sessões serão dirigidas pelo presidente Edivaldo Sousa Araújo (PSD), o vice-presidente Luiz Regional (PL), o 1º secretário Orlando Andretta (PSD), 2º secretário Daniel Laranjeira (PSD) E 3º secretário, Derli de Jesus Athanazio Bueno (MDB).

“Hoje iniciaremos nosso ano legislativo e faremos nossa primeira sessão ordinária. Quero desejar aos vereadores um bom retorno do recesso e que, juntos, possamos discutir e aprovar coisas boas para nossa população. Enquanto presidente, farei o possível para que tenhamos um bom ano e de muita produtividade. Feliz ano a todos vereadores e servidores desta casa”, afirmou Edivaldo.

Na última quarta-feira (1), os vereadores do município iniciaram a apresentação de documentos na câmara. Com o início dos trabalhos, as bancadas indicarão os vereadores que farão parte das Comissões Permanentes do Legislativo, que analisam os projetos apresentados na casa. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco