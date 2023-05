Servidores de Hortolândia terão 4,65% de reajuste salarial

Anúncio foi feito pela prefeitura no contexto do aniversário de 32 anos da cidade, comemorado nesta sexta

A Prefeitura de Hortolândia anunciou nesta quinta-feira (18) que os servidores municipais terão reajuste de 4,65% nos salários. O aumento foi feito em meio às comemorações dos 32 anos de emancipação política da cidade, data celebrada nesta sexta-feira (19). O reajuste foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, na terça (16).

Prefeitura anunciou reajuste nesta quinta-feira – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com a Secretaria de Administração e Gestão Pessoal, o valor será pago ainda na folha salarial de maio. No pagamento, o servidor terá um reajuste total de 7,17%, pois o novo aumento será somado aos 2,52% da segunda parcela do reajuste feito em 2022, que será pago em quatro etapas até o ano que vem.

“Com esta nova revisão, o percentual de aumento concedido aos servidores, apenas neste mês de maio de 2023, totalizará 7,19%, uma vez que o percentual agora concedido pela Lei Municipal n.º 4.131, de 16 de maio de 2023, soma-se àquele que já havia sido concedido por meio da Lei Municipal n.º 4.049, de 26 de outubro de 2022”, disse o secretário adjunto de Administração e Gestão Pessoal, Eduardo Dias de Vasconcelos.

Neste mês, Hortolândia tem realizado uma série de eventos comemorativos para o aniversário da cidade. As ações irão durar até o dia 31 e contam com eventos culturais, entregas e inaugurações.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.