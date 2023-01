Sepultamento de criança atingida por árvore é marcado por dor e comoção

O velório e o sepultamento de Isabela Tibúrcio Fermino, de 7 anos, ocorreram nesta quarta-feira (25), no Cemitério Parque, em Hortolândia. Ela morreu após ser atingida por uma árvore na Lagoa do Taquaral, em Campinas. A menina era filha única do pastor evangélico Sérgio Luís Firmino e de Gislene Silva Tibúrcio Firmino. A família residia no Jardim Santa Clara do Lago 2, em Hortolândia.

Sepultamento foi realizado no Cemitério Parque, em Hortolândia – Foto: Denny Cesare / Código 19 / Estadão Conteúdo

Paulo Eid, empresário e amigo da família disse que a menina era muito ativa. “Isabela irradiava amor, alegria, muita luz e que todos gostavam de ter por perto”, disse.

O pai de Isabela atua na Igreja Batista do Parque Oziel, em Campinas, e, ainda muito abalado, disse que a menina sempre o acompanhava nos projetos sociais na ONG Amor é Repartir, que realiza curso profissionalizante e aulas de jiu-jitsu para aproximadamente 90 crianças e adolescentes. “Isabela nasceu com o nosso projeto”, desabafou.

O advogado da família, Guilherme Arruda, relata que, por enquanto, a família ainda não se posicionou sobre o ocorrido. “Os pais ainda estão nesse momento muito delicado e estão acompanhando as investigações, por enquanto”, diz.

A árvore também atingiu uma mulher de 27 anos, que continua internada no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas. Ela passou por cirurgia.