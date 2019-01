Semáforo da Av. Santana passa a operar nesta quarta

O cruzamento da Avenida Santana com a Rua Pastor Hugo Gegembauer, em Hortolândia, passa a contar com um novo semáforo a partir desta quarta-feira (16). O objetivo da colocação do dispositivo na via do Parque Ortolândia, no sentido bairro-centro da avenida, é organizar o trânsito na área, facilitar as opções de retorno para os motoristas e garantir a segurança viária.

A prefeitura concluiu a pintura na sinalização do trânsito no local e instalou 30 tachões próximo a rua Sete de Setembro, ao lado do novo retorno. A ação vai orientar o motorista que trafegar pela área. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

“Quem vem da Avenida Santana, no sentido Unasp, tem a opção de fazer o retorno com segurança para acessar o Fórum, por exemplo, aproveitando a instalação do novo semáforo” explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.

A Prefeitura de Hortolândia vem realizando uma série de ações para tentar reduzir o número de acidentes de trânsito no município. Uma delas foi a instalação de radares, que passam a operar no domingo (20).