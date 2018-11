Sem cubanos, quatro UBSs ficam sem atendimento

A Prefeitura de Hortolândia informou nesta quarta-feira (21) que, em virtude da saída de Cuba do Programa Mais Médicos, quatro UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que contavam com profissionais cubanos estão sem médicos. São elas as unidades dos Jardim São Sebastião, Parque Orestes Ôngaro, Jardim Adelaide e Jardim Nova Europa.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

As demais unidades de saúde estão com sua capacidade de atendimento significativamente reduzida, já que também perderam médicos. O município contava com 26 profissionais do Programa Mais Médicos, sendo que 18 são cubanos, que encerram o contrato de trabalho nesta semana.

De acordo com a secretária de Saúde, Odete Carmem Gialdi, a administração estuda alternativas para que seja assegurado o atendimento à população, priorizando as situações de maior gravidade. A população encontra esclarecimentos nas unidades de saúde, que estão funcionando com os demais profissionais, aptos a avaliar a melhor conduta possível a ser adotada em cada uma das situações.

Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde abriu o período de inscrições para novos médicos aderirem ao programa. A previsão é que os novos contratados iniciem os trabalhos em 3 de dezembro.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.