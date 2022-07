Secretaria de Segurança Pública confirma 1º DP fechado em Hortolândia

A SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública) confirmou, na noite desta sexta-feira, o fechamento do 1º Distrito Policial de Hortolândia.

A pasta justificou, em nota, que “1º DP do município passará a funcionar no mesmo prédio da Delegacia Sede, para o melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais, visando a integração entre as equipes policiais”.

Entretanto, a SSP não confirmou o recebimento do ofício da Secretaria de Governo da Prefeitura de Hortolândia pedindo a devolução do imóvel locado pelo município, que estaria condicionado a locação do prédio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), inaugurada em maio deste ano, na Rua Benedicta Pires de Assis, no Remanso Campineiro.

Anteriormente, a Secretaria havia informado que o 1º DP, que funcionava no antigo prédio da Rua Ercílio Antonio Almeida, 435, no Jardim Rosolém, foi fechado para uma reforma e o atendimento da unidade, como registros de boletins de ocorrência, seria realizado no prédio da Delegacia, no Parque dos Pinheiros.