SAP realiza ação social em Penitenciária de Hortolândia

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) realiza entre os dias 25 e 29 de junho a “Jornada de Cidadania e Empregabilidade” na Penitenciária III de Hortolândia. Serão oferecidos diversos serviços com o objetivo de ressocialização dos detentos, como emissão de documentos, corte de cabelo, assessoria jurídica e palestras motivacionais. Atualmente, há 1.498 presos nessa penitenciária, mais que o dobro da capacidade, que é de 700 homens. No CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, a Jornada será realizada entre os dias 30 de julho e 3 de agosto.

De acordo com informações da Secretaria, a ação surgiu a partir da constatação de que a falta de documentos prejudica os cidadãos no processo de ressocialização. Quando saem das prisões eles iniciam procedimentos burocráticos em busca de documentos que podem ser feitos enquanto ainda cumprindo as penas. Foto: SAP/Divulgação

Os presos poderão solicitar emissão de RG’s, carteiras de trabalho e previdência social, e certidões como de nascimento e casamento. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo vai realizar plantões de atendimento judiciário. Os presos terão acesso a testes rápidos de HIV e sífilis, exame clínico e orientações de saúde bucal, além de cortes de cabelo. Serão realizadas palestras com os temas “Acondicionamento de Utensílios e Alimentos”, “Tabagismo”, ” Restaurando Família” e “Vigilância Sanitária”.

A ação é uma parceria da SAP com a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC), Coordenadorias Regionais de Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, Grupo Regional de Ações de Trabalho e Educação (GRATE) e da direção das unidades prisionais do Estado de São Paulo.