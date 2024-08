Sabesp confirma redução de tarifas em Hortolândia após desestatização

As tarifas dos serviços de água e esgoto em Hortolândia foram reduzidas após a desestatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), concretizada em julho deste ano. A informação foi confirmada pela empresa ao LIBERAL.

De acordo com a Sabesp, as novas tarifas foram adotadas no dia 23 de julho e aplicadas na faixa básica — quando o consumo é de 0 a 10 metros cúbicos por mês — tanto da água quanto do esgoto. Todos os usuários foram beneficiados.

No caso de residências a queda foi de 1%, portanto a faixa básica da água passou a custar R$ 37,96 por mês e do saneamento R$ 30,44 por mês. As casas que utilizarem os serviços por mais de 10 m³ terão cobranças adicionais, de acordo com a faixa de consumo em que se enquadrarem (veja tabela abaixo).

TARIFAS RESIDENCIAIS – ÁGUA E ESGOTO EM HORTOLÂNDIA SE O CONSUMO NO MÊS FOI ÁGUA ESGOTO 0 a 10 m³ Tarifa fixa de R$ 37,96 Tarifa fixa de R$ 30,44 11 a 20 m³ R$ 37,96 + R$ 5,34 por m³ a mais R$ 30,44 + R$ 4,22 por m³ a mais 21 a 50 m³ R$ 37,96 + R$ 8,21 por m³ a mais R$ 30,44 + R$ 6,56 por m³ a mais Acima de 50 m³ R$ 37,96 + R$ 9,82 por m³ a mais R$ 30,44 + R$ 7,82 por m³ a mais

Já os imóveis comerciais e industriais tiveram uma redução de 0,5%, portanto, a faixa básica da água passou a ser R$ 76,59 e do esgoto R$ 61,27. Entidades de assistência social têm direito a desconto de 50% nesses valores.

Por fim, as tarifas social e vulnerável foram diminuídas em 10% na faixa básica. A social é destinada a quem tem renda familiar per capita de R$ 218 até meio salário mínimo, enquanto a vulnerável pode ser aplicada aos que têm renda familiar per capita de até R$ 218, estando na primeira faixa do CadÚnico.

Estação de Tratamento de Esgoto de Hortolândia é administrada pela Sabesp – Foto: Sabesp / Divulgação

Com a mudança, o consumo de 0 a 10 m³ de residências sociais passou a ser de R$ 10,76 para água e R$ 8,60 para esgoto. Residências vulneráveis vão pagar na faixa básica R$ 8,20 de água e R$ 6,56 de esgoto.

Prefeitura não comenta desestatização

A desestatização da Sabesp foi concluída em 18 de julho e levantou R$ 14,8 bilhões com a venda de ações. Desse total, R$ 6,9 bilhões foram desembolsados pela Equatorial, que arrematou 15% do capital da empresa, ao preço de R$ 67 por ação. O restante veio da oferta global, que foi encerrada ontem e atraiu 310 investidores institucionais.

Após questionamento do LIBERAL, a Prefeitura de Hortolândia quis se manifestar sobre a conclusão do procedimento. Em outubro de 2023, também à reportagem, a administração afirmou que a desestatização não traria vantagens para o município.