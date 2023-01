Reforma paralisa atendimento no pronto-socorro do HM de Hortolândia

Devido à segunda etapa da reforma no sistema elétrico, o atendimento no pronto-socorro do Hospital e Maternidade Governador Mário Covas, em Hortolândia, será paralisado neste sábado (21).

Das 7h às 19h, pacientes que precisarem do atendimento devem procurar as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Rosolém, Nova Hortolândia e Jardim Amanda. A maternidade e o setor de internação funcionarão normalmente.

Apenas o atendimento do pronto-socorro será paralisado no Hospital Municipal Mário Covas – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Na semana passada, o hospital já teve seu trabalho paralisado, devido à primeira etapa das obras. Na ocasião, cerca de 150 pessoas foram atendidas pelas UPAs nas 12 horas de inatividade do pronto-socorro. A enfermeira e diretora da Atenção Básica do município, Fátima Gomes, reforça a orientação para o sábado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A população ouviu o nosso chamamento e as pessoas que necessitaram de pronto atendimento procuraram as nossas UPAs. Com isso, conseguimos finalizar a primeira etapa da reforma do sistema elétrico e, agora, partiremos para a segunda e última etapa. Pedimos mais uma vez para que as pessoas que necessitarem de atendimento médico, que procurem a UPA mais perto de sua casa”, disse.

A reforma no sistema elétrico foi necessária por conta do aumento na demanda de energia do hospital. A unidade já recebeu um tomógrafo e o próximo passo é iniciar a implantação de ar-condicionado, de acordo com Fátima.