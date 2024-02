O pastor Levi Araújo de Sousa, vítima de latrocínio em Hortolândia - Foto: Reprodução

A Justiça condenou um homem a 30 anos de prisão pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Hortolândia. A vítima, Levi Araújo de Sousa, de 36 anos, foi baleada na cabeça durante um assalto na casa da família, no Parque São Gabriel.

O caso ocorreu em dezembro de 2022. O réu Felipe Jesus de Souza, de 29 anos, foi preso no mesmo dia do crime e continua custodiado no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Campinas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sentença do juiz da 1ª Vara Criminal de Hortolândia, André Forato Anhê, publicada em 31 de janeiro, ficou determinado que o réu não terá o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público já apelou no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) pedindo para que a sentença seja aumentada para 38 anos de prisão, considerando também o agravante de roubo praticado com arma e restrição de liberdade das vítimas. A Promotoria pedia que Felipe fosse condenado também por tentativa de roubo à esposa do pastor, o que não foi aceito pela Justiça.

O LIBERAL não conseguiu contato com o advogado que o representa. No processo, Felipe negou que tivesse participado do crime.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O crime ocorreu na madrugada do dia 13 de dezembro de 2022. Segundo informações da investigação, a família estava dormindo quando o pastor percebeu a invasão do assaltante e alertou a esposa, que se escondeu junto com uma das filhas no quarto. Já o pastor foi a um outro dormitório buscar a segunda filha do casal.

No caminho, a vítima e o assaltante se encontraram e entraram em luta corporal, quando houve o tiro, que atingiu o pastor na cabeça. O assaltante ainda tentou invadir um quarto onde estava o restante da família, mas desistiu e fugiu. Ele foi encontrado ainda na madrugada do crime.

O pastor foi socorrido ao HES (Hospital Estadual de Sumaré) em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.