Qualificação do ‘Time Emprego’ será no dia 15

A qualificação para a próxima turma do programa ‘Time do Emprego’, oferecido pela Prefeitura de Hortolândia, em parceria com a Sert (Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho), tem início marcado para o próximo dia 15.

O objetivo é orientar trabalhadores em busca de oportunidade de emprego, com dicas para a elaboração de currículos, entrevista de emprego, entre outros assuntos relacionados. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Os interessados em participar devem se inscrever no Hortofácil, localizado na Rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco, munidos do CPF, RG, carteira de trabalho, cartão do PIS, comprovante de endereço, título de eleitor e certificado de reservista. A inscrição e o curso são gratuitos.

O conteúdo do Time do Emprego é desenvolvido com grupos de 20 a 30 pessoas durante 12 encontros que têm quatro horas de duração cada. O público alvo são os trabalhadores desempregados com mais de 16 anos ou jovens em busca do primeiro emprego.

Durante os encontros, os participantes receberão orientações sobre elaboração de currículo e serão preparados para entrevistas de emprego. Os alunos serão incentivados a conhecerem suas habilidades e competências, além de estabelecer metas de trabalho e vida para que tenham sucesso na busca por uma colocação no mercado.

“O Programa Time do Emprego é muito importante para a prefeitura porque lida diretamente com as necessidades e a busca de novos caminhos para os moradores de Hortolândia”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Monique Freschet.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.