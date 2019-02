Quadrilha rouba R$ 3 mil de ONG de animais em Hortolândia

Um dos abrigos da ONG (Organização Não-governamental) Projeto Cão & Cia, de Hortolândia, foi alvo da ação de criminosos na noite da última segunda-feira (18). Cerca de R$ 3 mil reais foram roubados após quatro indivíduos abordarem um voluntário e a presidente da entidade. Parte do dinheiro seria usado para regularizar o abastecimento de água do local, já que o serviço foi cortado há nove dias por causa de contas em atraso.

A presidente do projeto, Márcia Campos, de 46 anos, contou ao LIBERAL que estava ajudando um voluntário a descarregar galões de água que haviam sido comprados para suprir a necessidade após o corte do abastecimento, quando quatro indivíduos, vestidos com uniformes de uma empresa de construção civil, chegaram em um veículo e se aproximaram para supostamente “pedir informação” – neste momento foi anunciado o roubo. O neto de três anos do voluntário também estava no local.

Eles acessaram o interior do abrigo, que fica no Jardim Boa Vista, em Hortolândia, levaram cerca de R$ 3 mil em dinheiro que estavam dentro da bolsa de Márcia, fugiram do local com o veículo do voluntário, uma Meriva preta, e não foram localizados. Um boletim de ocorrência foi registrado e um vídeo de uma câmera de segurança de empresa da região que flagrou o momento da fuga dos homens foi entregue no plantão policial do município.

A quantia levada pelos ladrões foi levantada através de rifas, doações, comercialização de camisetas e vendas de ingressos para a Festa do Sorvete, tradicional evento do município. O valor seria utilizado para regularizar o abastecimento de água do abrigo, já que há nove dias o serviço foi cortado por contas em atraso. Na unidade, 147 cães e 163 gatos dependem dos recursos.

“Toda ONG de animais para fazer qualquer coisa que precisa para pedir recursos. Não tem incentivo fiscal, não tem isenção do município. Envolve a necessidade diária de investimento financeiro, para pagar funcionário, água, luz, comida, medicamentos, e as veterinárias que são fixas. Temos dificuldade como qualquer entidade”, afirmou Márcia

Além do dinheiro, também foram roubados cerca de 480 convites que ainda seriam vendidos para a festa organizada pelo Projeto Cão & Cia e que ocorre em 10 de março. Apesar da ação criminosa, o evento não será cancelado e mais ingressos foram impressos para comercialização – eles são vendidos a R$ 5 e quem comprá-los tem direito a consumir sorvetes de massa a vontade durante a festa.

A ONG existe desde 2012 e recebe animais de rua e em estado de abandono. Eles são alimentados, recebem tratamento médico e ficam a disposição para adoção. Ao todo, 414 animais estão espalhados nos abrigos da entidade.

Os interessados em contribuir com o Projeto Cão Feliz & Cia podem doar para:

Itaú

Agência nº 2078 – Conta Corrente nº 05774 8

Bradesco

Agência nº 46 – Conta Corrente nº 356840 7

Banco do Brasil

Agência nº 6883 3 – Conta Corrente nº 15739 2

Santander

Agência nº 4378 – Conta Corrente nº 01004549 3

Caixa Econômica Federal

Agência nº 4088 operação 13 – Conta Corrente nº 40804-5