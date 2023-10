Programa do governo federal dará bolsa em cursos de graduação para guardas de Hortolândia

Formações serão custeadas com um aporte no valor de R$ 900; inscrições terminam neste sábado

Hortolândia aderiu ao Pronasci 2 (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) e ao Projeto Bolsa Formação, do governo federal, e guardas municipais terão bolsas de estudo em cursos de graduação e pós-graduação. O prazo para os servidores se credenciarem se encerra neste sábado (28).

Guarda Civil Municipal de Hortolândia – Foto: Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

Tanto o programa quanto o projeto são promovidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) em conjunto com a Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais).

Segundo a Secretaria de Segurança de Hortolândia, que solicitou a adesão, será necessário atender aos critérios do Bolsa Formação. Os guardas municipais poderão fazer cursos de graduação e pós-graduação, seja na Rede EaD Senasp (Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública), seja em outras instituições de ensino superior, custeados por meio de bolsa de estudos no valor de R$ 900.

As ações atendem a uma lei de 2007 que instituiu o Pronasci; a um decreto de março deste ano que regulamenta o Pronasci 2 e dispõe sobre o Projeto Bolsa-Formação; e a uma portaria do mês passado que disciplina o Projeto Bolsa-Formação.

Para o prefeito Zezé Gomes (PL), a parceria com governo federal na área da segurança trará benefícios a toda a sociedade, permitindo aos agentes de segurança uma abordagem diferenciada junto à juventude.

“Determinei aos secretários municipais que possamos buscar projetos e parceiras com as esferas estadual e federal e o Pronasci é um deles. Fomentar esse trabalho junto aos jovens é fundamental nesta construção de uma cidade inteligente e sustentável para todos”, diz o prefeito.

Segundo edital do Ministério da Justiça, serão disponibilizados aos servidores inscritos cursos à distância, tanto por meio da Rede EaD Senasp (Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública), quanto pela Escola Nacional de Serviços Penais da Senappen, por meio do EaD Espen (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

As formações propostas abordam temas como:

Susp (Sistema Único de Segurança Pública) e o Enfrentamento da Desigualdade Racial no Brasil;

Segurança Pública e Violência contra Mulheres e Meninas: do Enfrentamento ao Protagonismo Feminino na Prevenção e Redução da Violência;

O Papel dos Profissionais do Susp na Defesa do Estado Democrático de Direito;

Os Municípios e a Prevenção da Violência: o papel da Guarda Municipal;

Tecnologias Aplicadas à Segurança Pública.

Para se credenciar, o servidor precisa acessar o ambiente do Sisfor (Sistema Nacional do Bolsa-Formação), por meio de login no endereço: seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf.

“O deferimento do Termo de Adesão ao Pronasci 2 e ao Projeto Bolsa Formação é de extrema importância para a Segurança Pública de nosso município, que proporcionará uma maior qualificação para os nossos profissionais, bem como recursos financeiros”, afirma o secretário de Segurança, Joldemar Nunes Correa.