Professor morto na frente de escola, em Sumaré, era membro de grupos de motoclube e evangelização

O professor de história Michel Herdeiro Nascimento, de 51 anos, morto com tiros nas costas na manhã desta quarta-feira (21), em frente à Escola Estadual Wadih Jorge Maluf, em Sumaré, tinha uma rotina de evangelização, ações sociais e participava do Motoclube MC Nazareno.

Nesta quinta, amigos e familiares se despediram do professor no Velório Memorial, no Jardim Nova Europa, em Hortolândia.

Cortejo com cerca de 50 veículos, entre motos e carros, seguiu para o Cemitério da Saudade, em Campinas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Depois, um cortejo com cerca de 50 veículos, entre motos e carros, seguiu ao Cemitério da Saudade, em Campinas, onde ocorreu o sepultamento.

O professor residia com a esposa e dois filhos no Residencial Villa Flora, em Sumaré, mas gostava de frequentar a Igreja do Nazareno Central de Campinas.

O engenheiro mecânico e amigo há mais de 20 anos, Jean Pierre Pinheiro disse que o Michel sempre foi participativo e realizava evangelização em praças da cidade.

“Uma das ações mais importantes que ele fazia era orar por pessoas que não conhecia nas ruas. Ele sempre foi um exemplo”, relatou.

Para o coordenador de marketing Willian Carmelote, amigo da vítima, Michel sempre foi tranquilo. “Ele não era cristão só na igreja, mas em sua vida. Sempre foi muito prestativo.”

Suspeitos

Um adolescente de 17 anos identificado pela polícia como responsável pelos tiros que mataram o professor foi preso na tarde desta quarta, em sua casa no Jardim Denadai, assim como outro suspeito, que dirigia a moto, identificado como Caio Roberto Amorim dos Santos, 23, que residia no Nova Veneza, também em Sumaré.

Michel Herdeiro Nascimento tinha 51 anos – Foto: Reprodução / Redes sociais

O subcomandante do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), major Roney Alexandre Lima, afirmou que os policiais conseguiram chegar até a localização dos suspeitos por meio de uma denúncia anônima no telefone 190.

“O menor foi localizado na casa dele. Já confessou o crime e identificou a localização do outro envolvido, também detido. Conseguimos achar a motocicleta usada por ambos, além de outras duas motos. Todos os veículos foram roubados. Também apreendemos uma blusa usada por um dos suspeitos e um revólver utilizado no crime”, disse o major.

O caso foi registrado na Polícia Civil como latrocínio (roubo seguido de morte), pois os suspeitos teriam relatado que pretendiam roubar a moto da vítima, mas o menor teria se antecipado e atirado.

Câmera

O LIBERAL teve acesso a imagens da câmera que registrou o momento em que o professor pilotava sua motocicleta e era seguido pelos suspeitos, em outra moto.

Ele nem chegou a tirar as mãos do veículo e se preparava para entrar no estacionamento da escola quando foi baleado pelas costas e caiu. A dupla retornou e passou mais uma vez perto do professor, que já estava no chão, e depois fugiu.

Os suspeitos foram conduzidos ao plantão. O adolescente foi apreendido e o maior conduzido à Cadeia de Sumaré.