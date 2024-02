Procurado há 10 anos por roubo de carro-forte é preso após dirigir em alta velocidade

Um homem com mandado de prisão decretado pela Justiça há 10 anos, por ter rendido a família de um vigilante e roubado um carro-forte em Hortolândia, foi preso pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), na segunda-feira (12), após ser flagrado dirigindo em alta velocidade na Rodovia Dom Pedro I, em Atibaia.

Toyota Corolla Cross que estava com o criminoso era roubado – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

A abordagem ocorreu no quilômetro 85 da rodovia. Ele dirigia um Toyota Corolla Cross, roubado no dia 8 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

O homem alegou aos policiais que tinha acabado de comprar o carro por R$ 7 mil e pretendia levá-lo para Sumaré, onde residia.

Os policiais acabaram descobrindo que ele também tinha informado um nome falso na abordagem. Após a confirmação do nome verdadeiro, descobriram que ele era procurado por associação criminosa e roubo, por conta do crime relacionado ao carro-forte, cometido em 2013.

Na época, o suspeito e outros comparsas renderam a família de um vigilante. As vítimas foram levadas para um cativeiro e o bando passou a coagir o homem a voltar ao trabalho e passar informações privilegiadas sobre o transporte do dinheiro.

No entanto, o plano da quadrilha foi frustrado pelo vizinho do vigilante, que percebeu a invasão na casa e avisou a empresa de segurança.

Os responsáveis entraram em contato com os agentes que estavam no carro-forte em trânsito e mandou que retornassem para a base. Os familiares do vigia foram abandonados ilesos no Jardim Bandeirantes, em Sumaré, e posteriormente o vigilante procurou a polícia para contar sobre o ocorrido.