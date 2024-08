Preso em Hortolândia, professor é acusado de abusar de alunos em Serra Negra

Ele foi denunciado pelo MP-SP por três estupros envolvendo vítimas com 12, 13 e 14 anos, relatados em outubro do ano passado

Um professor de uma escola particular de Serra Negra foi preso no apartamento onde residia no Jardim Nova Hortolândia, em Hortolândia, no dia 21 de junho.

A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender um caso de briga e, quando foi feita a pesquisa com os dados de Carlos Veiga Filho, de 61 anos, foi constatado que ele tinha contra si um mandado de prisão decretado pela Justiça, por conta dos abusos.

Carlos Veiga Filho, de 61 anos, foi preso em Hortolândia – Foto: Reprodução

Ele foi denunciado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) por três estupros envolvendo vítimas com 12, 13 e 14 anos, relatados em outubro do ano passado, em Serra Negra. De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou a ser demitido pela escola e logo depois vendeu seu imóvel e se mudou.

Os abusos teriam ocorrido na residência dele e também em excursões escolares.

O caso ganhou repercussão no programa Fantástico, na Rede Globo, no último domingo (4). Na matéria exibida, as vítimas – alunos do professor – disseram que ficavam nuas e o suspeito tirava fotos. Segundo elas, o acusado também tocava nas partes íntimas, dizendo que estava limpando os “chacras”.

A Revista Piauí também revelou que o professor ainda teria molestado mais alunos em um renomado colégio em São Paulo, desde a década de 1990.

Prisão

A juíza Juliana Maria Finati, de Serra Negra, que decretou o mandado de prisão preventiva, considerou que o acusado cometeu vários estupros, além de fotografar, filmar ou registrar cenas de pornográficas envolvendo criança ou adolescente.

O fato de ter deixado a cidade sem comunicar o novo destino demonstrou ainda que ele não pretendia colaborar com a apuração das acusações. O réu também não compareceu na audiência que teve os depoimentos dos adolescentes.

O advogado do professor, Jhonatan Wilke Batista, disse que não foi notificado sobre qualquer investigação e que vai provar a inocência do seu cliente.