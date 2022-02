Preso é suspeito de auxiliar célula do PCC em Minas

Um homem de 36 anos, preso no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Hortolândia, é suspeito de colaborar com uma célula do PCC (Primeiro Comando da Capital), em Jacutinga (MG). O detento usaria o telefone celular de dentro da cela para auxiliar os chefes do grupo criminoso responsáveis pela distribuição de drogas naquela região.

As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do município, nesta quarta-feira, durante operação que resultou na prisão de 12 pessoas em Jacutinga, Ouro Fino, Águas de Lindóia, Pouso Alegre e Borda da Mata, após seis meses de investigação. Os presos são suspeitos de integrarem um grupo de tráfico de entorpecentes.

De acordo com informações de investigadores ao LIBERAL, o preso de Hortolândia, nascido em Jacutinga, é suspeito de ser “padrinho” pelo PCC do principal distribuidor de drogas na região da cidade mineira, conhecido como “pastor perereca”, preso em novembro do ano passado, na primeira fase da operação. A esposa do chefe também foi presa, em janeiro deste ano.

Investigadores explicaram que, dentro da organização, o preso seria responsável por auxiliar o casal nas tratativas do tráfico de drogas, na distribuição e nas cobranças das vendas.

Penas

O suspeito deve permanecer preso e, caso seja comprovada a participação no crime, as acusações podem ser acrescidas à pena. Há dez anos, ele cumpre pena por roubo, sequestro e tráfico de drogas.

Em nota, a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) informou que colabora com as investigações da polícia, isolou o preso e sustou o regime semiaberto.

Após a operação, a Unidade prisional passou por revista nas celas. “O reeducando responderá a Procedimento Apuratório Disciplinar, além do processo criminal”, comentou a pasta.