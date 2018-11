Prefeitura vai duplicar trecho da Avenida da Emancipação

A Prefeitura de Hortolândia duplicará o trecho da Avenida da Emancipação que fica próximo da indústria alimentícia Wickbold, via paralela à Avenida Otávio Rosolen, no Jardim Terras de Santo Antônio.

A obra integra o PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento), apresentado pelo prefeito Angelo Perugini, na última semana na Emei (Escola de Ensino Infantil) Miguel Camilo, aos moradores dos bairros Jardim Terras de Santo Antônio, Jardim Santa Esmeralda e Chácaras Assay. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Até o mês que vem, a Administração Municipal realizará um total de 23 reuniões em várias regiões da cidade para apresentar o programa à população.

A duplicação do trecho que dá continuidade à Avenida da Emancipação vai ajudar o trânsito a fluir melhor nessa região, oferecendo mais segurança aos motoristas. As intervenções ocorrem em um trecho de 947 metros, desde o trevo da empresa EMS até a rua Diamante, que dá acesso ao Jardim Santa Esmeralda.

“Nosso objetivo é integrar todos os bairros da cidade, pois somente com planejamento, organização e a participação da comunidade será possível projetar uma cidade mais próspera, com emprego, geração de renda e qualidade de vida”, explicou Perugini.

As obras do PIC garantirão investimentos em todas as áreas do serviço público municipal, em especial nos setores de Saúde, Educação, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Emprego e Renda.

O programa pretende criar condições urbanas, ambientais, sociais e humanas para que a cidade cresça com planejamento e sustentabilidade nos próximos 30 anos. Para colocar as mais de 100 obras previstas em ação, a prefeitura viabilizou cerca de R$ 400 milhões em recursos financeiros por meio de parcerias com os governos estadual, federal e a com a iniciativa privada.

“Estamos aproveitando este momento de dificuldades para usar a nossa criatividade e nos reinventar. Ao invés de ficarmos reclamando, estamos trabalhando e correndo atrás de tudo que podemos para melhorar. Em breve, nossa cidade colherá os frutos deste trabalho”, destacou o prefeito durante a reunião com os moradores.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.