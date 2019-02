Prefeitura reforça base da ponte do Jardim Santa Emília

Os trabalhos de recuperação da ponte que liga o Jardim Santa Emília ao Jardim Novo Ângulo seguem em andamento em Hortolândia. Nesta quarta-feira (6), equipes da prefeitura intensificaram a obra que permitirá a liberação do tráfego de veículos e pedestres e vai acabar com os problemas que afetam o local na temporada de chuvas.

São realizados serviços de reforço na base, além da concretagem na cabeceira do externo da estrutura. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com a Secretaria de Obras e Seviços Urbanos, a concretagem no lado interno da cabeceira, onde o rio passa, estava também marcado para esta quarta, mas com as chuvas, o serviço será feito nesta quinta-feira (7).

A recuperação da ponte será realizada em três etapas: reforço da base inferior, concretagem completa e recebe asfalto.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é parceira na obra. A concessionária já realizou a manutenção nas tubulações que estão ao lado das cabeceiras da ponte para evitar problemas nas redes de água e esgoto e evitar a interrupção destes serviços na região.

Um decreto especial, aprovado pela administração após as chuvas do primeiro final de semana deste ano permitiu a rápida compra dos materiais necessários para a realização da obra que irá resolver de uma vez o problema no local.

A área está interditada desde o dia 5 deste mês, por causa das fortes chuvas que atingiram a região, causando danos na estrutura da ponte.

Desvios

Desde o dia 5 de janeiro, há dois pontos de interdição, antes e depois da ponte. Quem segue em direção ao Jardim Santa Emília, Jardim do Lago ou Vila Inema tem acesso a estes bairros por um desvio pela rua Antônio Gonçalves Pires Filho, próximo ao primeiro bloqueio.

Deste ponto é possível seguir pelas seguintes vias: rua Adail Alves da Silva, rua Antônio Marcos, rua Fernandes Alcides de Lira, rua Jadir de Souza, rua Luiz Taionato Ledis, rua Luzia Febrônio Marine, até a rua Flaviano Lopes Serra, que fica próxima ao segundo ponto de interdição.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.