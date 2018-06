Prefeitura oferece palestra para setor alimentício

A Casa do Empreendedor da Prefeitura de Hortolândia está com inscrições abertas para a palestra gratuita destinada a empreendedores do ramo alimentício ou pessoas interessadas em abrir um negócio no setor. A atividade será no dia 19 de junho, às 8h30, no HORTOFÁCIL. A ação é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde.

Os interessados devem se inscrever na Casa do Empreendedor, que fica dentro do HORTOFÁCIL (Rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco), ou pelo telefone 3965-1400 ramal 8920. Podem participar maiores de 18 anos. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A palestra será conduzida pela nutricionista Juliana Maria da Silva e pelo gerente da Vigilância Sanitária, Paulo Gilberto Costa. Os profissionais abordarão os conceitos, padrões e normas a serem seguidas pelos empreendedores ou interessados em abrir seu negócio no setor alimentício.

Os participantes terão a oportunidade de tirar suas dúvidas, além de obter informação sobre o processo de liberação para o funcionamento do estabelecimento ou da prestação de serviços.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.