Prefeitura instala bocas de lobo em ruas do Parque Peron

Três ruas do Parque Peron recebem investimentos da Prefeitura de Hortolândia em pavimentação e drenagem. As obras acontecem nas ruas 1, 2 e 6, onde também serão implantadas calçadas, guias e sarjetas.

Na última terça-feira (16), o trabalho se concentrou na abertura de novas bocas de lobo, estruturas que complementam o sistema de drenagem subterrâneo, ampliando a capacidade de escoamento da água da chuva e evitando alagamento das vias após a obra de asfalto. O prefeito Angelo Perugini esteve no local para conferir o andamento dos trabalhos. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A continuidade das obras de asfalto no Parque Peron é uma reivindicação antiga da comunidade local. Parte das ruas foram asfaltadas num contrato anterior, que foi rompido por descumprimento por parte da empreiteira responsável. Com isso, a prefeitura precisou contratar uma nova empresa para finalizar as obras, retomadas em março.

Para as obras de drenagem, as ruas que recebem investimentos são escavadas. Em seguida, a prefeitura remove o antigo concreto das calçadas, que receberão pavimento padronizado. A aplicação de asfalto nas ruas é a última etapa da obra, que proporcionará um sistema viário mais eficiente para o bairro e mais qualidade de vida à população.

Pavimentação

A avenida principal do Parque Peron faz parte do traçado do Corredor Metropolitano Noroeste “Verador Bileo Soares”, em implantação pelo governo do Estado. A pavimentação desta rua será realizada pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), sendo que as obras em andamento estão na altura da avenida Antônio da Costa Santos, no Jardim Nova América.

A partir do Parque Peron, o traçado prossegue sentido Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101). Neste ponto, haverá uma alça de acesso, que viabilizará a ligação viária entre a rodovia e o Corredor Metropolitano, possibilitando o tráfego de veículos pela Ponte da Esperança (Estaiada), construída para integrar as regiões Leste (Jardim Novo Ângulo) e Oeste (Jardim Amanda) da cidade.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.