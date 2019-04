Prefeitura inicia desassoreamento na lagoa da EMS

A Prefeitura de Hortolândia iniciou nesta terça-feira (9) o desassoreamento da lagoa da EMS, localizada entre o Jardim Santa Clara do Lago e o Residencial Maria de Lourdes. O serviço tem o objetivo de limpar a lagoa para permitir mais fluidez à água, principalmente em dias chuvosos, evitando alagamentos.

No trabalho, são removidos sedimentos orgânicos e outros tipos de detritos acumulados com o tempo. A prefeitura já realizou este serviço em diferentes trechos do Ribeirão Jacuba e no Córrego Santa Clara. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A ação é feita com apoio da nova escavadeira hidráulica, adquirida recentemente pela administração. Ao todo, o município conta com três novos equipamentos: escavadeira hidráulica sobre esteira e escavadeira comum, ambas utilizadas para desassoreamento e limpeza das lagoas, e um trator tipo roçadeira, para auxiliar na manutenção de praças e de outras áreas onde existem árvores.

Limpeza

Também nesta terça, a prefeitura iniciou um mutirão de limpeza e poda do mato na Praça A Poderosa, no Jardim Rosolen, e no Parque Socioambiental Chico Mendes, na região Central. No parque, foram encontrados materiais como madeiras e colchões descartados irregularmente, itens que estão sendo removidos pelas equipes de trabalho.

Áreas verdes, espaços públicos e vias localizadas no Jardim Nova Hortolândia, Jardim Santiago, Remanso Campineiro e Jardim Everest também receberam o serviço. Já no Jardim Amanda, a limpeza e a poda do mato foi realizada em uma área verde e na praça ao lado da lagoa do bairro.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.