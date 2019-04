Prefeitura fiscaliza ligações irregulares de esgoto

A Prefeitura de Hortolândia realizou na manhã desta terça-feira (16), por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Obras e Serviços Urbanos, um mutirão de fiscalização contra ligações irregulares de esgoto no Jardim Nova Alvorada.

O objetivo do trabalho é identificar as residências com ligações de esgotos na rede de águas pluviais. Além de fiscalizar, um trabalho educativo e de conscientização também aconteceu com a entrega de panfletos em aproximadamente 400 residências, explicando a importância dos moradores regularizarem as ligações de esgoto no bairro. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, a fiscalização é realizada em aproximadamente 40 bocas de lobo, onde a ligação das tubulações da rede de águas pluviais são acopladas. Os dispositivos estão distribuídos em oito quadras do bairro. Resíduos sanitários e a água utilizada nas pias, tanque e máquinas de lavar também devem ser direcionadas para a rede de esgoto e não para a rede de águas pluviais.

Direcionar as ligações da rede de esgoto para a rede de águas pluviais é prejudicial ao meio ambiente. No Jardim Nova Alvorada, as ligações irregulares levam o esgoto direto ao espelho d’água do Parque Socioambiental Lago da Fé, causando a proliferação de aguapés, mau cheiro e risco de doenças e contaminação às pessoas.

“Caso a ligação irregular da rede de esgoto na rede de águas pluviais seja identificada realizaremos a identificação e notificaremos o morador da residência para que ele possa regularizar a situação”, explica o agente de fiscalização da Secretaria Serviços Urbanos, Claudimir de Oliveira.

Ainda de acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, a próxima etapa do trabalho será realizada entre os dias 23 e 29 deste mês em bairros da região do Jardim Nova Hortolândia.

Denúncias podem ser realizadas por meio da linha direta da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo), pelo telefone 0800 055 01 95 ou pelo Whatsapp da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através do número (19) 99976-1840.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.