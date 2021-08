Prefeitura disponibiliza objetos inservíveis para leilão

Lotes a serem leiloados estão disponíveis à visitação, mas somente com agendamento prévio; online será feito no dia 26

A Prefeitura de Hortolândia disponibilizou para leilão público uma série de itens considerados inservíveis, dentre eles luminárias, hastes e reatores, impressoras, projetores, retro-projetores, notebooks e outros dispositivos eletrônicos.

Os lotes a serem leiloados estão disponíveis à visitação, mas somente com agendamento prévio – Foto: Divulgação / Prefeitura de Hortolândia

Segundo a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, o leilão online dos 47 lotes será feito no dia 26 deste mês, até às 17h. Os itens podem ser consultados na página do leiloeiro responsável, Antonio Luiz Guariglia.

Os lotes a serem leiloados estão disponíveis à visitação, mas somente com agendamento prévio, feito com, pelo menos, um dia de antecedência. A visita deverá ser agendada através do e-mail: patrimonio.sma@hortolandia.sp.gov.br.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas. Os interessados precisam entrar no site e verificar a documentação necessária para participar do leilão eletrônico, conforme o item IV (Da participação) do edital que regulamenta o leilão.