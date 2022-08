Prefeitura de Hortolândia revoga taxa do lixo e fala em ‘falta de sensibilidade’

Segundo o prefeito houve um “erro de avaliação” por parte da equipe do governo - Foto: Divulgação.JPG

A Prefeitura de Hortolândia revogou, na sexta-feira, a lei municipal que prevê a cobrança do serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, conhecida como taxa do lixo. Segundo o prefeito Zezé Gomes (PL), houve um “erro de avaliação” por parte da equipe do governo. A cobrança, que gerou polêmica, será reavaliada.

A taxa de lixo é uma imposição do Marco Legal do Saneamento Básico, atualizado em 2020, que estabelece as políticas para a universalização dos serviços de água e esgoto nos municípios brasileiros. Também é uma forma de buscar garantir às cidades capacidade de investimento, situação que é um gargalo no setor.