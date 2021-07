Prefeitura de Hortolândia retoma atendimento presencial a partir desta segunda-feira

Atendimento ao público acontece das 8h às 17h; prefeitura segue pronunciamento do governo estadual quanto à fase de transição para retorno gradual

Funcionárias públicos retornam ao trabalho presencial a partir desta segunda-feira - Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia e demais repartições municipais voltam a realizar atendimento presencial ao público a partir desta segunda-feira (19), das 8h às 17h.

Com a volta do atendimento presencial, todos os servidores públicos retornam aos seus postos de trabalho de forma presencial, encerrando o período de teletrabalho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A decisão tomada pela Prefeitura de Hortolândia segue o pronunciamento do Governo do Estado de São Paulo, ocorrido em 7 de julho, quanto à “Fase de Transição” do Plano São Paulo, para um retorno gradual e seguro das atividades presenciais.

A medida foi anunciada na última sexta-feira (16) pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.