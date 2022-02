Prefeitura de Hortolândia lança gibi digital para incentivar vacinação infantil

HQ da "Turminha Sabida" está disponível gratuitamente no Portal Educação na Rede, no site da prefeitura

A Prefeitura de Hortolândia lançou o gibi “Turminha Sabida”, uma HQ (história em quadrinhos) digital que busca conscientizar a comunidade sobre a vacinação infantil contra a Covid-19.

HG digital está disponível gratuitamente – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Reprodução

O gibi conta as aventuras dos amigos Lucas, Júlio e Catarina, estudantes da Professora Kátia, em busca de enfrentar o terrível vilão Coronavírus. A HQ já está disponível para download gratuito no Portal Educação na Rede, no site da prefeitura.

A Turminha Sabida acompanhou as crianças de cinco a 11 anos durante a ação de vacinação para a faixa etária nas escolas municipais, que aconteceu do dia 7 ao dia 19 deste mês de fevereiro.