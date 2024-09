Prefeitura de Hortolândia inicia construção de via que liga região do Jd. Santa Emília à Av. Panaíno

De acordo com a administração, a obra favorecerá os bairros Chácaras Reymar, Vila América, Jardim Sumarezinho, Jardim do Braz e Jardim Santa Emília

A Prefeitura de Hortolândia iniciou nesta semana a construção do viário que interligará a região do Jardim Santa Emília à Avenida Panaíno. A via será construída a partir do prolongamento da Rua Sérgio Sidnei de Souza, na Vila Inema.

De acordo com a administração, a obra favorecerá diretamente a mobilidade urbana nos bairros Chácaras Reymar, Vila América, Jardim Sumarezinho, Jardim do Braz e Jardim Santa Emília.

De acordo com a Secretaria de Obras, a obra será concluída em oito meses – Foto: Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

A empresa contratada pelo município para executar a obra deu início, nesta segunda-feira (2), à etapa de limpeza e terraplanagem do trecho que será pavimentado.

Após a escavação do solo atual, o próximo passo é o aterramento e compactação do terreno.

A construção do viário contempla, ainda, a instalação de galerias para drenagem de águas da chuva e a pavimentação asfáltica. De acordo com a Secretaria de Obras, a obra será concluída em oito meses.

A construção do viário que liga à região do Jardim Santa Emília à Avenida Panaíno integra o Consórcio Nova Europa, que contempla obras para construção de parques no entorno do Paço Municipal e do Jardim Santa Emília, além da construção de uma passagem inferior na região do Green Park e de um viário que ligará a Avenida Sabina Baptista de Camargo à região do Jardim Nova Europa.

Os empreendimentos são financiados com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento do Tratado da Bacia do Prata).