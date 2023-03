Prefeitura de Hortolândia inaugura superviário neste sábado

Obra integra regiões do município; evento de inauguração terá a presença do ministro Alexandre Padilha

A Prefeitura de Hortolândia entrega neste sábado (25) a obra do superviário, que integrará as regiões central, do Nova Hortolândia e do Novo Ângulo. A cerimônia de inauguração será às 11h e contará com a presença do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Com 5,1 quilômetros de extensão, o superviário é considerado pelo governo municipal o maior complexo viário da cidade. A obra é fruto de recursos do Banco CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), que é proveniente de financiamento internacional, contratado pela prefeitura em 2018, para obras de infraestrutura. De acordo com o município, o valor do contrato hoje está em R$ 98,5 milhões.

Superviário une três regiões de Hortolândia – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Alguns trechos estiveram em reta final nesta semana, com as execuções de ciclovia, calçada e guias, por exemplo. Junto com a obra, foi implantado um parque linear na região central, margeando a rua Luiz Camilo de Camargo, além de uma pista de caminhada.

Em um dos trechos do superviário, próximo à Ponte da Esperança, haverá um espaço para eventos. Existem também locais destinados para academia ao ar livre e demais espaços de convívio.

Além da entrega do superviário, a prefeitura anunciou nesta quinta-feira (23) a construção de um viaduto sobre a linha de ferro na Vila Real. A obra, que irá unir as avenidas São Francisco de Assis e Santana, terá início no segundo semestre deste ano.

O local foi alvo de protesto na quarta-feira (22), realizado por moradores que reclamam do trânsito no local, principalmente em horários de pico.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.