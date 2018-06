Prefeitura de Hortolândia implanta quadra de areia no Jardim Nova Alvorada

A Prefeitura de Hortolândia trabalha para transformar a área localizada entre as ruas Armando dos Santos e Alcebíades Marques, no Jardim Nova Alvorada, em um espaço de convivência e prática esportiva. O local recebe limpeza e aterramento. O espaço vai abrigar uma grande quadra de areia para a prática de vôlei, futevôlei e futebol de areia. A instalação de traves também será realizada na conclusão do serviço.

“A transformação de um espaço sem utilidade à população para um espaço de convívio entre a comunidade faz parte da política de recuperação e transformação de áreas públicas para incentivar a prática esportiva e a integração social”, disse o diretor do Departamento de Serviços Urbanos, Renato Sarto.

RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS

Desde o início do ano, a Prefeitura investe na revitalização e manutenção de praças e espaços públicos da cidade. Nesse período, além deste local, 21 áreas de lazer já receberam cuidados emergenciais da Prefeitura em vários bairros da cidade. Atualmente, existem 189 praças em Hortolândia.

COLABORAÇÃO

A Administração pede a colaboração da população para não jogar lixo e entulho em vias, terrenos e espaços públicos da cidade. Esta ação é crime ambiental e gera multa ao infrator. Os valores variam de R$ 160,43, a R$ 32.068, 00. Ao flagrar esta situação, pode ser feita uma denúncia por meio do WhatsApp (19) 99976-1840.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia