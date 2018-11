Prefeitura fecha UBS Novo Ângulo para reforma

O prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) Jd. Novo Ângulo será fechado, a partir desta quarta-feira (28/11), para que a Prefeitura de Hortolândia realize uma reforma em todas as instalações. Durante a execução do serviço, pacientes que utilizam esta unidade de saúde serão atendidos em um endereço provisório, na avenida Antônio da Costa Santos, nº 170, no Jd. Nova América a partir de segunda-feira (3). Segundo a prefeitura, o prazo é necessário para que a mobília e o arquivo dos pacientes sejam transferidos de um local para outro.

Foto: Prefeitura de Hortolândia - Divulgação

A transferência do local de atendimento no período de obras ocorre para que os trabalhos sejam realizados em segurança. A exceção é o serviço de saúde bucal: quem precisar de atendimento com dentista será atendido na UBS Jd. Rosolen. Quando a reforma ficar pronta, o que deve acontecer em 6 meses, o atendimento no endereço oficial volta ao normal.

De acordo com a secretária de Saúde, Odete Carmem Gialdi, a reforma será bastante ampla e transformará o prédio atual num ambiente muito mais acolhedor. “Vamos realizar intervenções em toda a infraestrutura da UBS Novo Ângulo, inclusive com a troca do telhado da unidade. Esta obra proporcionará a melhoria do fluxo interno de pacientes”, destaca. Cerca de 30 mil pessoas são atendidas na UBS Novo Ângulo.

As obras, realizadas com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), terão investimento de R$ 1,740 milhão. A intervenção faz parte do PIC (Programa de Aceleração do Crescimento), programa que prevê investimentos de cerca R$ 400 milhões para promover o desenvolvimento urbano, ambiental, social e humano para que Hortolândia cresça com planejamento e sustentabilidade nos próximos 30 anos.

As obras e serviços do PIC serão realizados em parceria com os governos estadual, federal e a iniciativa privada. Por meio do programa, a Prefeitura quer melhorar a prestação dos serviços públicos municipais em todas as áreas, em especial, na saúde, educação, segurança, mobilidade urbana e geração de emprego.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Hortolândia.