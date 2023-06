Prefeitura de Hortolândia divulga resultado final da prova objetiva de concurso

Realizado em maio deste ano, o concurso público contou com 15 mil candidatos para 70 vagas oferecidas

Os resultados finais das provas objetivas do concurso público da Prefeitura de Hortolândia foram divulgados na última quarta-feira (14) pela banca organizadora SHDias Consultoria e Assessoria.

Os candidatos aprovados na etapa objetiva para o cargo de Guarda Municipal aguardam, ainda, realização do TAF (Teste de Aptidão Física).

Prefeitura de Hortolândia – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Já para os demais cargos, a homologação acontecerá nos próximos dias, momento a partir do qual o Departamento de Gestão de Pessoal, vinculado à Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, começa a convocar os candidatos aprovados. Os resultados finais das provas objetivas podem ser consultados no site da banca organizadora.

Realizado em maio deste ano, o concurso público da Prefeitura de Hortolândia mobilizou 23 unidades escolares da cidade, que receberam os 15 mil candidatos inscritos no certame.

Ao todo, foram ofertadas 70 vagas para uma variedade de cargos do funcionalismo público municipal, entre os quais dez para agente de políticas sociais, 30 para Guarda Municipal e 30 para médicos e professores de diversas especialidades.

Após a homologação do concurso público pela banca organizadora, a Prefeitura de Hortolândia inicia a convocação dos aprovados para manifestação do interesse pela vaga e apresentação de relação dos documentos necessários para tomar posse do cargo.

Por isso, os candidatos aprovados devem monitorar as publicações de convocação por meio do Diário Oficial, conforme prevê o edital do concurso.