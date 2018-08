Prefeitura abre vagas de estágio em pedagogia

A Prefeitura de Hortolândia abriu concurso para preencher 33 vagas de estágio para estudantes de pedagogia. Os selecionados trabalharão 6 horas diárias de segunda a sexta-feira, com remuneração de R$ 650, mais o vale-transporte.

Para participar, os interessados devem se inscrever no CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) localizado na avenida Santana, nº 1.070, no Jardim Amanda. O horário de funcionamento é das 9h às 16h. Outra opção é o preenchimento do cadastro no site www.ciee.org.br.

Segundo informações da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, o candidato deve especificar que o cadastro é especificamente para a vaga de estágio e agendar uma prova presencial. Uma outra avaliação será realizada na primeira quinzena de setembro.

Os selecionados atuarão nas escolas municipais, sendo que alguns serão direcionados a unidades de atendimento de crianças com necessidades especiais.