Prefeitura de Hortolândia abre inscrições para a EJA

A Prefeitura de Hortolândia abriu, nesta segunda-feira (04/06), inscrições para a EJA (Educação de Jovens e Adultos), modalidade do Ensino Fundamental, voltado a quem tem 15 anos completos ou mais e deseja voltar a estudar, gratuitamente. Além da educação formal, os matriculados terão também aulas de capacitação profissional. As inscrições vão até 2 de julho. Tanto a inscrição quanto o curso são gratuitos.

Os interessados devem procurar a secretaria da escola participante mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 15h às 22h. No ato de inscrição, é preciso apresentar cópias do documento de identidade e comprovante de endereço, histórico escolar e uma foto 3×4.

Outras informações podem ser obtidas no telefone do CFPF (Centro de Formação dos Profissionais em Educação) “Paulo Freire” 3897-8400, ramal 8423.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Veja abaixo as escolas municipais que oferecem a EJA:

– Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Caio Fernando Gomes Pereira – Rua Aurora P. Tanachi, 995, Jd. Nossa Senhora Auxiliadora, telefone: 3819-6093

– Emef Nicolas Thiago dos Santos Lofrani – Rua Lealdo José dos Santos, 170, Jd. Sumarezinho, telefone: 3809-2010

– Emef Profª Marleciene Priscila Presta Bonfim – Rua Maria de Lourdes Cangleriane Cancian, 92, Remanso Campineiro, telefone: 3865-2844

– Emef Jd. Amanda I (CAIC) – Av. Graciliano Ramos, 698, Jd. Amanda, telefone: 3897-6055

A EJA é voltada a pessoas, a partir de 15 anos, que não puderam completar os estudos na idade adequada. As aulas apresentam conteúdos que vão do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental. A abertura das turmas tem como objetivo fazer jovens e adultos voltarem à sala de aula, de forma gratuita, para que ampliem os horizontes pessoais e profissionais.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.