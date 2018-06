Prefeitura arrecada 15 toneladas de alimentos no rodeio

Durante a Festa do Peão 2018 de Hortolândia foram arrecadados 15.150 kg de alimentos não perecíveis, graças à campanha Cidadão Solidário, promovida pela prefeitura, em parceria com os organizadores do evento.

A medida vai beneficiar 3.500 pessoas em vulnerabilidade social, atendidas por instituições cadastradas junto ao Banco de Alimentos, órgão do Departamento de Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. O rodeio tem o apoio da Administração Municipal e faz parte do calendário oficial de comemoração dos 27 anos de Hortolândia. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Os alimentos foram arrecadados por meio da troca de ingressos para os shows de duas duplas: Pedro Paulo & Alex, no dia 20, e João Bosco & Vinícius, no último domingo (27). No primeiro final de semana, foram coletadas 7,5 toneladas e no segundo, 7,65 toneladas, totalizando 15,15 toneladas alimentos, meta divulgada pela diretora de Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento, Alessandra Sarto.

“Neste ano, a arrecadação foi muito satisfatória. Os shows foram bons e o público correspondeu”, afirma Alessandra. “Vai significar o abastecimento de 3.500 pessoas por um mês. É uma boa ajuda. No entanto, precisamos arrecadar sempre, mais e mais. Este é o volume de mantimentos que precisamos por mês”, complementa a diretora.

A Festa do Peão de Hortolândia 2018 promoveu sete dias de shows, em dois finais de semana, de 18 a 20 e de 24 a 27 deste mês. O recinto foi montado na Av. da Emancipação, em frente à empresa farmacêutica EMS.

As informações são da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.