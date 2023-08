Prefeitura alerta sobre golpes em pacientes do Hospital Mário Covas

Criminosos entram em contato com familiars e pedem depósito para pagar os exames que são gratuitos

A Prefeitura de Hortolândia alerta a população para tomar cuidado com criminosos que tentam aplicar golpe em pacientes do Hospital Municipal Mário Covas. Os criminosos entram em contato por telefone para solicitar depósito bancário referente a exames médicos.

A Prefeitura reforça que todos os serviços oferecidos na rede municipal de saúde são gratuitos para a população.

Segundo a Secretaria de Saúde, os servidores não entram em contato por telefone com usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) para informar que é necessário realizar exames na rede particular.

Caso o morador receba ligação telefônica sobre solicitação de pagamento de serviço de saúde, ele pode fazer a denúncia à Ouvidoria Municipal, por meio do site http://ouvidoriageral.hortolandia.sp.gov.br.