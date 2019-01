Prefeitura alerta sobre descarte irregular de materiais

O descarte irregular de lixo e entulho é um dos maiores vilões nesta temporada de chuvas de verão. O crime ambiental, além de sujar a cidade e atrair animais peçonhentos às residências, podendo levar doenças à população, também é o principal causador de alagamentos na área urbana, uma vez que materiais como garrafas pet e embalagens plásticas podem entupir bueiros e dificultar o escoamento da enxurrada.

Para evitar este tipo de ocorrência, a Prefeitura de Hortolândia disponibiliza PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) e LEVs (Locais de Entrega Voluntária de Recicláveis), espaços públicos, com cerca e portaria, onde a população pode descartar corretamente resíduos recicláveis e reaproveitáveis. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com o Departamento de Serviços Urbanos da Prefeitura de Hortolândia, materiais de todos os tipos como madeira, restos de construção civil e móveis velhos, por exemplo, quando jogados em espaços públicos e áreas verdes, de forma ilegal, são levados pela correnteza após a queda das fortes chuvas e junto com o grande volume de água acumulado, acabam entupindo as redes de águas pluviais, prejudicando a vazão e causando os alagamentos, como os registrados nos últimos dias na cidade.

Nos pontos de descarte, os moradores podem depositar gratuitamente materiais como entulhos de construção, isopor, plástico PET, sofás, colchões velhos, o chamado “lixo eletrônico”, dentre outros.

“Ao realizar o descarte correto destes materiais, o cidadão está preservando a própria saúde e a saúde de sua família e de outras pessoas, além de contribuir com o meio ambiente e ajudar a evitar o aparecimento de alagamentos, como as que tivemos nos últimos dias aqui em Hortolândia. É gratuito e sem burocracia, vale a pena realizar esta ação correta”, observa o diretor do Departamento de Serviços Urbanos, Renato Sarto.

PEVs

Os seis PEVs abrem diariamente, de domingo a domingo, inclusive nos feriados, das 8h às 12h e das 13h às 18h. Já outros dois espaços, localizados no Jardim Orestes Ôngaro e Jardim Santiago, estão dentro de órgãos públicos (respectivamente o Aterro de Inertes e a Administração Regional), e funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Nos PEVs é proibido o descarte de lixo orgânico, resíduos industriais e provenientes dos serviços de saúde. No caso dos resíduos de construção, a quantidade de descarte é limitada a 1m³ por pessoa mensalmente (1.300kg, ou seja, cerca de 26 sacos de 50kg ou o volume de uma caixa d’água de 1.000 litros).

LEVs

Os LEVs são apropriados para o descarte correto de garrafinhas plásticas ou de vidro, pratinhos, garfinhos, caixas de papelão, papéis em geral e outros materiais recicláveis de pequeno porte que, se descartados irregularmente, também se tornam grandes vilões do meio ambiente durante a temporada das chuvas de verão.

Os 12 LEVs são distribuídos em diversas regiões da cidade e o descarte correto pode ser realizado a qualquer hora do dia ou da noite.

ENDEREÇO DOS PEVs

• PEV 1 – Auxiliadora

Rua Antônio João de Amorim, esquina com a Rua Sebastiana Oliveira da Silva

• PEV 2 – Adelaide

Rua Paulo Roberto Soares (Antiga 9), esquina com a Rua Benedito Macedo

• PEV 3 – Parque Gabriel

Avenida Joaquim Martarolli, 2005

• PEV 4 – Interlagos

Rua Rio Tapajós (Antiga Rua 5)

• PEV 5 – Vila Real

Rua Orlando Cavalcante, esquina com a Rua Joaquim Gregório de Moraes

• PEV 6 – Jardim Amanda

Rua Augusto dos Anjos, s/n

• PEV 7 – Pq. Orestes Ôngaro

Rua Rio Pardo (antiga Rua 13), 50

PEV 8 – Jd. Santiago

Rua João Joaquim Calixto, 230

ENDEREÇO DOS LEVs

1. LEV Pq. Ortolândia – Praça Vereador José Costa Camargo, na Rua Pastor Germano Ritter, próximo à Sabesp, no Parque Ortolândia

2. LEV Jd. Firenze – Rua Treviso, em frente à Rua Napoli

3. LEV Amanda – Rua Osvaldo de Andrade, esquina com a Rua Francisco Glicério, em frente ao Colégio Alternativo

4. LEV Centro – Parque Socioambiental Chico Mendes, Av. Olívio Franceschini, s/n, Remanso Campineiro

5. LEV bairro Mirante – Rua Pedro Pereira dos Santos, esquina da E.E. Jd. Santa Clara do Lago

6. LEV Lago da Fé – Avenida Wesley Dias Rodrigues, no Jd. Nova Alvorada

7. LEV Vila Real – Av. São Francisco de Assis, na Praça da Paróquia Nossa Senhora do Rosário

8. LEV Jd. Santa Esmeralda – Rua Turmalina, em frente a Emeief Jd. Santa Esmeralda

9. LEV Jd. Nossa Senhora de Fátima – Rua Cícero Ramos Meira, na “Praça do Doceiro”

10. LEV Jd. Rosolen – Rua Marcelina Ramos Meira (Próximo ao Santander)

11. LEV Jd. jardim Nossa Senhora de Fátima/Rosolen – Rua Armelinda Espúrio da Silva, 785 (dentro da Emeb Josias da Silva Macedo)

12. LEV São Sebastião – Rua Pastor Ernesto Roth, 705, Loteamento Adventista Campineiro divisa com Residencial São Sebastião.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.