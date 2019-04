Prefeitura aguarda liberação da Ponte Estaiada em maio

A Ponte da Esperança (Estaiada), construída pela Prefeitura de Hortolândia para integrar as regiões Leste (Jdardim Novo Ângulo) e Oeste (Jardim Amanda) da cidade tem previsão de ser liberada para a passagem de veículos em maio. A estrutura faz parte do traçado do Corredor Metropolitano Noroeste “Vereador Biléo Soares”, implantado na região pelo Governo do Estado.

Atualmente, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pela obra do corredor expresso, trabalha na pavimentação da Ponte Estaiada e no ajuste das cabeceiras pelos acessos do Jardim Santa Rita de Cássia e do Jardim Novo Ângulo, a fim de viabilizar a utilização da estrutura. Na última quarta-feira (10), o prefeito Angelo Perugini esteve no canteiro de obras para acompanhar o andamento do serviço. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com a EMTU, a previsão é que a pavimentação leve algumas semanas para ser concluída, já que a aplicação do asfalto sobre a ponte é uma obra complexa. “Aguardamos a liberação da passagem de veículos pela Ponte Estaiada em maio, mês de aniversário da cidade. Este será um marco para nossa cidade, que ficará mais integrada graças a esta estrutura moderna e segura. A população terá um sistema viário eficiente, que além de encurtar as distâncias na cidade, será um importante eixo regional”, destacou Perugini.

Além desta obra, a Prefeitura acompanha o andamento dos trabalhos da EMTU na Avenida Antônio da Costa Santos, que seguirá do Jardim Nova América pelo Parque Peron, sentido Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101).

A partir do Parque Peron, o traçado do Corredor Metropolitano segue pelo bairro Chácaras Nova Boa Vista, até o quilômetro 5 da SP-101, onde a concessionária Rodovias do Tietê implanta um dispositivo de acesso ao corredor expresso e à Ponte da Esperança. Quando todas as etapas estiverem prontas, o Corredor Metropolitano proporcionará a ligação viária de Americana até Campinas.

O Estado investe R$ 58,2 milhões nas obras em Hortolândia, que incluem a interligação da avenida Olívio Franceschini com a ponte; o viário da ponte até a SP-101, com duas alças de acesso do Corredor à rodovia, nos sentidos Monte Mor e Campinas; duas estações de transferência nos bairros Peron e Rosolen; cinco estações de embarque e desembarque; além de um CCO (Centro de Controle Operacional), na avenida Olívio Franceschini; e de um viaduto na SP-101, na altura do Jardim Rosolen.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.