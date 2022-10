Prefeito de Hortolândia não foi preso por boca de urna, corrige TRE-SP

O prefeito Zezé Gomes, na fila para votar neste domingo - Foto: Divulgação

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) corrigiu na manhã deste domingo de eleições a informação divulgada pelo próprio órgão judiciário de que o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes (PL), havia sido preso pela prática de boca de urna.

Na verdade, o prefeito detido foi o de Bocaina, a cerca de 200 quilômetros de distância de Hortolândia.

Pela manhã, o LIBERAL entrou em contato com assessores do prefeito, que confirmaram que ele estava na fila de votação, na escola Pastor Roberto Rodrigues de Azevedo, no bairro Chácaras Coelho. Antes, acompanhou a candidata a deputada estadual Ana Perugini (PT) durante votação.

“Cheguei na fila de votação me deparando com essa notícia. Vamos pedir reparação de tudo isso”, comentou Zezé, em conversa com jornalistas.

Veja abaixo a nota do TRE-SP

Ao contrário do que foi divulgado anteriormente, o prefeito de Hortolândia não foi detido por realização de boca de urna. Quem foi detido na manhã deste domingo (2) foi o prefeito de Bocaina (SP), Marco Antonio Giro (DEM), conhecido como Pipoca, por realização de boca de urna perto de um local de votação, o que é proibido pela legislação eleitoral.

Ele foi flagrado pelo chefe do cartório eleitoral e pelo juiz eleitoral Alexandre Vicioli perto da Escola Municipal Santa Rita de Cássia distribuindo “santinhos”. Com ele, também foram encontrados alguns adesivos com propaganda eleitoral. Todo o material foi apreendido.

O prefeito foi conduzido à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência por infração ao delito tipificado no artigo 39, parágrafo 5º, inciso III, da Lei 9.504 de 1997.