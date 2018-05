Posto cobra R$ 5,61 pelo litro do combustível em Hortolândia

O Procon de Hortolândia encontrou nesta quinta-feira (24) um posto de combustíveis cobrando R$ 5,61 pelo litro da gasolina comum. O estabelecimento fica no Jardim Amanda.

Os fiscais do órgão estão nas ruas para fiscalizar cerca de 40 denúncias de consumidores que apontam aumentos abusivos nos preços por causa do risco de desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros.

De manhã, ao menos dois postos já estavam sem combustíveis na cidade, um na Avenida Emancipação e outro na Rua Luiz Camilo de Camargo, continuação da avenida.

O fiscal Antônio Negri disse que os postos estão sendo notificados a apresentar relatórios sobre os preços dos últimos 20 dias. Depois disso, o órgão vai verificar se cabe autuação por aumento abusivo de preços. Um frentista do posto Ponto Nobre confirmou o preço. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil

No escritório do posto, a informação foi de que o responsável não estava para comentar o assunto.

Na cidade, a corrida para abastecer causou até congestionamentos no Centro da cidade. Por volta das 10 horas, uma fila de carros se formou na Rua Luiz Camilo de Camargo para acessar um posto próximo ao Varanda Lanches.

Em outro estabelecimento na mesma avenida, uma frentista gritava “o etanol acabou, o etanol acabou” para motoristas que aguardavam na fila.

Pouco depois, acabou também a gasolina neste posto. A espera para abastecer no local durava 13 minutos – do tempo em que se entra na fila até sair com o carro já abastecido.