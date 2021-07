Por conta do frio, Hortolândia orienta moradores em situação de rua a procurarem novo abrigo

Abrigados terão colchões, alimentação e espaço para higienização pessoal - Foto: /Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

Durante esta terça e quarta-feira (27 e 28) equipes da Prefeitura de Hortolândia vão abordar e orientar pessoas em situação de rua para que se encaminhem ao novo abrigo localizado na Remanso Campineiro. A ação tem como objetivo proteger essas pessoas de uma possível frente fria que deverá derrubar as temperaturas das cidades da região nos próximos dias.

De acordo com a gerente de Proteção Social Especial da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, Dusce Oliveira, as pessoas que aceitarem ir serão levadas pela equipe até o abrigo.

“Já para as pessoas que não quiserem ir para o abrigo, vamos distribuir cobertores”, disse a gerente. De acordo com levantamento feito pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, 83 pessoas estão em situação de rua no município.

O abrigo foi inaugurado pela prefeitura no último dia 21 por meio de termo de contratação firmado com o Instituto Esperançar, que realizará o serviço de acolhimento por um período de seis meses.

O serviço permite a entrada de pessoas até às 20h, todos os dias da semana, também com horário definido para a saída no dia seguinte.

De acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, os usuários que serão atendidos no abrigo terão cama, cobertores, local para higienização pessoal e também para cuidado dos animais de estimação, além de receberem gratuitamente jantar e café da manhã.

Quem quiser contribuir com o abrigo, fazendo doações ou, até mesmo, indicando onde há uma pessoa em situação de rua, pode telefonar para o número (19) 3897-4171. A equipe do abrigo realiza trabalho de acolhimento noturno a partir das 17h.