Polícia prende o último suspeito de envolvimento na morte de ganhador da Mega

Marcos Vinícius foi preso durante cumprimento de mandado nesta sexta-feira - Foto: Reprodução.JPG

Policiais civis da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba prenderam, na manhã desta sexta-feira (14), o último suspeito de participar do sequestro e assassinato do ganhador da Mega-Sena, Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, de Hortolândia. O crime completa um mês hoje.

Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, de 22 anos, que é morador de Santa Bárbara d’Oeste, estava foragido desde então. Ele foi encontrado na área rural de Piracicaba em uma operação que contou, inclusive, com o helicóptero Pelicano, da Polícia Civil. Outras quatro pessoas já foram presas.

O suspeito preso nesta sexta, conhecido como Vini, havia sido flagrado pelas câmeras de uma agência de Campinas, onde um saque na conta da vítima foi feito no dia 14 de setembro. Desde então, após ser identificado nas investigações, ele foi considerado fugitivo pela polícia.

Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, o Vini, suspeito de participar de sequestro de ganhador da Mega-Sena, em Hortolândia – Foto: Divulgação.JPG

A informação foi divulgada pela delegada Juliana Ricci, da Deic, que lidera a investigação. Não foi informado o local onde Vini estava – a região é uma área de chácaras.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Vini é o último suspeito detido. Outras quatro pessoas já estão presas:

– Rogério de Almeida Spínola, de 48 anos

– Samuel Messias Pereira Batista, transexual de 24 anos que se identifica como Rebeca

– Roberto Jefferson da Silva, conhecido como Gordão

– Marcos Vinicius, de 22 anos, um homônimo do suspeito preso nesta sexta, que não teve o sobrenome divulgado pela polícia.

Investigações

De acordo com as investigações, no dia do crime, Vini dirigia uma caminhonete Chevrolet S10, que serviu para raptar o ganhador da Mega-Sena de Hortolândia.

Além disso, ele foi a uma agência da Caixa Econômica Federal em Campinas, cerca de duas horas após o sequestro, onde foi flagrado por câmeras de segurança.

Suspeito usa cartão de ganhador da Mega-Sena para fazer transferências – Foto: Reprodução

No banco, foi Vini quem utilizou o cartão do banco de Jonas, com a senha, para habilitar um aplicativo e fazer dois saques e uma transferência que somaram R$ 20,6 mil.

Parte do valor, R$ 18,6 mil, teria sido enviado para uma conta em nome de Rebeca, segundo a polícia. Os bandidos também tentaram uma transferência de R$ 3 milhões para uma conta de uma empresa, que foi frustrada pelo banco.

Morte

Jonas Lucas Alves Dias, 55, morreu no dia 14 de setembro, após ser encontrado ferido na alça de acesso da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia. Ele, que ganhou R$ 47 milhões na Mega-Sena, em 2020, foi alvo de bandidos que tentaram roubá-lo a partir de transferências bancárias.

As investigações estimam que Luquinhas foi deixado na rodovia na noite do dia 13, desfalecido. Na manhã seguinte, foi encontrado por socorristas da Autoban, concessionária responsável pela Rodovia dos Bandeirantes, com sinais de espancamento. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.