Polícia prende homem que teria ajudado a desovar corpos de mãe e filho de Hortolândia

Detido é primo de César Francisco Moranza Júnior, preso no dia 10, quando teria confessado os assassinatos

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (17), em Sumaré, um homem que teria ajudado a desovar os corpos de Fernanda Silva Bim, de 44 anos, e do filho dela, Maurício Silva Ferreira, 24, moradores de Hortolândia que foram assassinados.

Identificado como Aristides Moranza Neto, o detido tem 39 anos e é primo de César Francisco Moranza Júnior, de 53 anos, que está preso temporariamente desde o dia 10, quando teria confessado o duplo homicídio.

Segundo apurou o LIBERAL, após os assassinatos, César teria ligado para o primo, que teria ficado responsável pela desova. Os corpos foram deixados em um canavial próximo à Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste.

Até o momento, não há informações sobre como a Polícia Civil soube da participação de Aristides.

Corpos

O corpo de Maurício foi encontrado em estado avançado de decomposição, sem as pernas.

Já o corpo de Fernanda foi localizado dias depois, no último dia 10, na mesma região, após o ex-namorado César se entregar à polícia, confessar os crimes e indicar a localização do corpo. A vítima também estava em avançado estado de decomposição e não possuía mais as pernas e os braços.

Região onde os corpos foram encontrados – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Embora a tendência é de que o cadáver seja de Fernanda, a identificação ainda não confirmada, o que deve acontecer após a finalização do exame de DNA.

Em seu depoimento no dia 10, César contou que a motivação para as mortes seria a cobrança de uma dívida de R$ 17 mil. Apesar dessa informação, na ocasião, a Polícia Civil suspeitava que o valor poderia ser maior.

De acordo com a polícia, a mulher teria emprestado dinheiro a César quando os dois ainda estavam namorando, mas eles terminaram o relacionamento e o homem não devolveu o valor — que seria usado para investimentos.

Fernanda teria feito várias cobranças ao ex, antes de ele ligar marcando um local para a devolução do empréstimo.

Ela aceitou o encontro, mas ficou com medo. Por isso, chamou o filho para ir junto. Os dois acabaram mortos.

Outra agressão

A mãe de Fernanda, de 67 anos, teve a casa invadida no mesmo dia dos homicídios e foi agredida. Ela ficou internada em um Hospital de Hortolândia. As investigações sobre este caso estão sendo conduzidas pelo 2° DP (Distrito de Hortolândia).