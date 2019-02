Polícia Militar prende ex-vereador de Hortolândia

A PM (Polícia Militar) prendeu nesta quarta-feira (6) o ex-vereador de Hortolândia Marcelo Ferrari da Silva. Conhecido como “Marcelinho”, ele estava foragido desde maio do ano passado, quando a Justiça de Monte Mor decretou a sua prisão preventiva em um processo pelo crime de receptação.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os policiais fizeram a prisão no depósito de gás do ex-parlamentar, no bairro Jardim Santa Izabel. Eles estiveram no local para averiguar justamente uma denúncia de receptação. Ao verificar a documentação de Marcelo, constataram o mandado de prisão em aberto e o levaram para o Plantão Policial.

Segundo o advogado dele, Eder Bahia, o ex-vereador planejava se entregar. “Ele voltou para Hortolândia com essa intenção e eu estava negociando isso. Acabou que na abordagem ele foi detido. Vamos esclarecer isso agora, porque meu cliente afirma que não fez aquilo do que é acusado”, afirmou.