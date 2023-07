Polícia Militar apreende 6,8 kg de drogas e dinheiro do tráfico em Hortolândia

Uma ação conjunta da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motos) e do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na apreensão de 6,8 kg de maconha, crack e cocaína, além de R$ 2.762 em dinheiro, no Jardim Amanda, em Hortolândia, nesta segunda-feira (17). Um homem foi preso e vai responder por tráfico de drogas.

Drogas foram apreendidas em Hortolândia – Foto: Baep / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento de rotina, os policiais da Rocam flagraram um homem saindo de uma área verde. Ele resistiu à abordagem, mas foi detido.

Com ele, os policiais apreenderam 36 pinos de cocaína, 59 porções de maconha e a quantia em dinheiro. Ele teria confessado onde escondeu a sacola contendo 189 pinos de cocaína e 121 porções de maconha.

O cão do 10º Baep foi utilizado para realizar novas buscas em um local de difícil acesso e localizou mais uma sacola plástica contendo mais 306 porções maconha, 118 porções de cocaína e 400 porções de crack.

Levado ao plantão policial, o suspeito foi autuado em flagrante e por tráfico e depois foi levado à Cadeia de Sumaré.