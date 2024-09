Polícia investiga morte de jovem de 19 anos em Hortolândia; ex-namorado é suspeito

A Polícia Civil apura o assassinato de Josué Ferreira da Silva, de 19 anos, encontrado morto em um terreno baldio no Jardim São Jorge, em Hortolândia, no dia 7.

O principal suspeito, o ex-namorado da vítima, que tem a mesma idade, compareceu à delegacia cinco dias após o crime e confessou que agiu em legítima defesa.

Josué Ferreira da Silva, de 19 anos, foi achado morto em um terreno baldio – Foto: Reprodução

Como não estava no período para prisão em flagrante e se apresentou espontaneamente, ele foi liberado, mas responde por homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi jogado em um terreno no Parque São Jorge, estava amarrado em um lençol e com uma corda no pescoço.

Próximo ao cadáver, a polícia encontrou apenas uma mochila com alguns pertences, mas nenhum documento. O rapaz só foi identificado no dia seguinte.

Quase uma semana depois, o principal suspeito compareceu na delegacia e confessou que o crime ocorreu após uma discussão com a vítima. Josué teria sido atingido com uma facada e o corpo foi transportado por uma carriola.

Alguns amigos de Josué relataram ao LIBERAL que o relacionamento entre vítima e suspeito sempre foi marcado por brigas e abusos. Uma amiga que pediu para ter a identidade preservada relatou que eles namoravam a menos de um ano.

“Josué terminou o namoro e reatou várias vezes. Agora, ele estava convencido de que não queria mais isso. O ex-namorado queria afastá-lo dos colegas.”