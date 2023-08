Polícia investiga assalto de quadrilha a multinacional em Hortolândia

Uma quadrilha com mais de dez assaltantes invadiu a multinacional CAF Brasil, no Jardim Nova América, em Hortolândia, na noite da última segunda-feira (28). Os criminosos usaram um caminhão para transportar mais de R$ 400 mil em bobinas de cabos elétricos e equipamentos.

Funcionários da empresa foram feitos reféns pelo bando. A Polícia Civil já teve acesso a fotos e gravações de câmeras de segurança que estão sendo usadas na identificação dos envolvidos. Ninguém foi preso.

Empresa foi invadida por criminosos armados na última segunda – Foto: Claudeci Junior_Liberal

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 22h30 dois homens armados pularam a cerca, renderam um segurança na portaria e o amarraram com cordas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Depois, um terceiro assaltante, também armado, pulou a cerca e rendeu outro funcionário que jantava no refeitório. Ele foi obrigado a ir até a área de produção da empresa, onde chegou um caminhão-furgão. Mais sete criminosos, todos armados, desceram do veículo e entraram na empresa com mais uma carreta.

A polícia apurou que outros comparsas davam cobertura do lado de fora da empresa, com um Chevrolet Cobalt.

Os bandidos carregaram os veículos com 26 bobinas de cabos elétricos, oito máquinas de solda, um cofre, computador e três celulares, materiais avaliados em R$ 415 mil.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os dois funcionários foram deixados amarrados na portaria e só foram libertados por volta das 3h30, quando um padeiro chegou para entregar os pães que seriam servidos aos funcionários.

Bandidos usavam máscaras

Ainda conforme o boletim de ocorrência, um representante da empresa verificou por meio das câmeras de segurança, que os primeiros três assaltantes que invadiram a empresa usavam máscaras, blusas e bonés.

As imagens serão periciadas pelo IC (Instituto de Criminalística) de Americana. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido identificado pela polícia.